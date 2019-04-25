Экономика

ЦБ обнаружил хищение 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФRambler News Service вчера в 11:56

За счет систематической продажи облигаций по цене ниже приобретения фонду могли быть причинены убытки в сопоставимом размере. Банк России установил личности лиц, совершавших указанные операции.
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Брокеры много на себя взяли

Российская газетавчера в 16:04

ЦБ выявил схему вывода пенсионных накоплений из МНПФ «Аквилон» в 2015 году

РИА Новостивчера в 13:15

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных денег через рынок облигаций

Forbesвчера в 10:36

ЦБ выявил вывод до 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ «Аквилон»

ТАССвчера в 11:24

ЦБ выявил вывод ₽57 млн пенсионных денег за счет операций на бирже

РБКвчера в 10:55

ЦБ раскрыл схему вывода денег из НПФ «Аквилон»

Ведомостивчера в 12:02

ЦБ: структура КИТ Финанса манипулировала ценными бумагами

News.ruвчера в 10:30
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

Обновлено вчера в 13:56
Финансы

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Актрису Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище

Обновлено в 05:54
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным

Обновлено в 06:31
Авто

Glanza – новый хэтч от Toyota

Автомобиль поступит в продажу под маркетинговым названием Glanza и в сети уже появился тизер.
Обновлено в 06:32
Интернет

Facebook блокирует психологические тесты за сбор персональных данных

Разработчики социальной сети Facebook объявили о начале борьбы с приложениями с «минимальной полезностью», такими как психологические тесты.
Обновлено в 06:38
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Обновлено в 04:42
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках

Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина заключили под стражу в Москве по подозрению в особо крупных взятках, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 235-го гарнизонного военного суда.
Обновлено в 06:11
Политика

«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита

"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Игры

В Skyrim появился мод, позволяющий автоматическое прохождение игры

Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Александр Мостовой: «Кононов не справляется со своими обязанностями»

Могу лишь сказать, что на данный момент Кононов не справляется со своими обязанностями, — сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 01:34
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске

Обновлено в 03:25
Политика

Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ

Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Жители Магадана исправили надпись на въезде в город

Жители Магадана исправили надпись на въезде в город.
Обновлено в 04:30
Общество

В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии

Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
Обновлено в 06:50
Наука

Ученые создали огнезащитное покрытие для дерева. Из дерева!

Наноцеллюлоза при нанесении на дерево естественным образом прилипает к нему и создает воздухонепроницаемый барьер, который удерживает кислород от проникновения на поверхность древесины.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Авто

Renault собирается выпустить бюджетный седан дешевле Logan

Французский автопроизводитель Renault собирается создать новую бюджетную модель, которая будет стоить дешевле «Логана».
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Гаджеты

Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI

Обновлено в 02:48
Энергетика

В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Политика

Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций

Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54
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