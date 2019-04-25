Экономика
ЦБ обнаружил хищение 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФRambler News Service вчера в 11:56
За счет систематической продажи облигаций по цене ниже приобретения фонду могли быть причинены убытки в сопоставимом размере. Банк России установил личности лиц, совершавших указанные операции.
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Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
Обновлено вчера в 13:56
Финансы
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным
Обновлено в 06:31
Авто
Glanza – новый хэтч от Toyota
Автомобиль поступит в продажу под маркетинговым названием Glanza и в сети уже появился тизер.
Обновлено в 06:32
Интернет
Facebook блокирует психологические тесты за сбор персональных данных
Разработчики социальной сети Facebook объявили о начале борьбы с приложениями с «минимальной полезностью», такими как психологические тесты.
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Происшествия
Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках
Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина заключили под стражу в Москве по подозрению в особо крупных взятках, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 235-го гарнизонного военного суда.
Обновлено в 06:11
Политика
«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита
"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Музыка
Rammstein выпустили новый клип Radio
Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Игры
В Skyrim появился мод, позволяющий автоматическое прохождение игры
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Александр Мостовой: «Кононов не справляется со своими обязанностями»
Могу лишь сказать, что на данный момент Кононов не справляется со своими обязанностями, — сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 01:34
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ
Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Жители Магадана исправили надпись на въезде в город
Жители Магадана исправили надпись на въезде в город.
Обновлено в 04:30
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
Обновлено в 06:50
Наука
Ученые создали огнезащитное покрытие для дерева. Из дерева!
Наноцеллюлоза при нанесении на дерево естественным образом прилипает к нему и создает воздухонепроницаемый барьер, который удерживает кислород от проникновения на поверхность древесины.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Авто
Renault собирается выпустить бюджетный седан дешевле Logan
Французский автопроизводитель Renault собирается создать новую бюджетную модель, которая будет стоить дешевле «Логана».
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Энергетика
В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»
Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Политика
Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций
Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54