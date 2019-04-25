ЦБ обнаружил хищение 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФRambler News Service вчера в 11:56

За счет систематической продажи облигаций по цене ниже приобретения фонду могли быть причинены убытки в сопоставимом размере. Банк России установил личности лиц, совершавших указанные операции.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Политика Названы потери Эстонии из-за введения антироссийских санкций Эстония лишилась сотен миллионов евро из-за навязанного извне введения антироссийских санкций.

Происшествия Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.

Футбол Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.

Политика В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".

Общество Названа самая красивая сотрудница Росгвардии Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия У космодрома Восточный произошел пожар Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Общество Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.

Политика Под Крымским мостом прекращено движение судов По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Авто Определена средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом По итогам продаж на вторичном рынке автомобилей в 2018 году была выведена средняя стоимость подержанной машины.

Политика Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.

Наука Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.

Игры Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5 Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.

Происшествия Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.

Авто Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.

Происшествия Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».