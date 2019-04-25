Экономика
ЦБ обнаружил хищение 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФRambler News Service вчера в 11:56
За счет систематической продажи облигаций по цене ниже приобретения фонду могли быть причинены убытки в сопоставимом размере. Банк России установил личности лиц, совершавших указанные операции.
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Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика
Названы потери Эстонии из-за введения антироссийских санкций
Эстония лишилась сотен миллионов евро из-за навязанного извне введения антироссийских санкций.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей
Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Футбол
Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Теннис
Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд
На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Общество
Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана
Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Авто
Определена средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом
По итогам продаж на вторичном рынке автомобилей в 2018 году была выведена средняя стоимость подержанной машины.
Обновлено в 07:42
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Наука
Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров
Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено 24 апреля в 23:59
Игры
Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5
Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
США прокомментировали размещение ПРО в Румынии
Обновлено в 08:45
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что Поль Погба точно останется в клубе.
Обновлено в 08:26
Авто
Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса
Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Экономика
ОГК-2 в первом квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 33%
ОГК-2 в первом квартале текущего года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 32,8% - до 6,548 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:45