Глава ЦБ рассказала об объёмах золотовалютных резервов РоссииRT на русском 04:02

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала объём золотовалютных резервов страны. Как сообщает ТАСС, она заявила, что данный показатель почти достиг отметки в $500 млрд.

Транспорт Порог превышения скорости снизят в городах Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Происшествия В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов задержан вчера, 22 мая, поздно вечером в Махачкале после обыска в его доме.

Общество Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает бессрочный нулевой НДС на авиаперевозки пассажиров и багажа в обход Москвы.

Политика Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.

Политика На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.

Экономика Сегодня в Азовском районе началось строительство ветропарка Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.

Армия и оружие Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Шоу-бизнес Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Политика Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.

Общество Количество овощей с нитратами в России выросло Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Политика В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.

Хоккей Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.

Происшествия В Ярославле неизвестные разбили памятную табличку Немцову Неизвестные разбили памятную табличку Борису Немцову, установленную на доме в Ярославле, где политик жил во время своей работы депутатом областной думы; полиция начала проверку.

Авто Новый Opel Corsa показали перед премьерой В интернете появились первые официальные фотографии компактного хэтчбека Opel Corsa нового поколения, премьера которого состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Политика Иван Цецерский оставил пост главы Пскова Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.

Гаджеты Яндекс запустил свое телевидение Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Автоспорт Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.

Культура Бэнкси неофициально принял участие в Венецианской биеннале Самый известный уличный художник Бэнкси не остался в стороне от Биеннале современного искусства, которая нынче проходит в Венеции.

Армия и оружие В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.