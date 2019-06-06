ЦБ не видит рисков для финансовой стабильностиТАСС 03:22

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности

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