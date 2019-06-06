Экономика
ЦБ не видит рисков для финансовой стабильностиТАСС 03:22
Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
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Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с днем рождения
Российская музыкальная группа «На-На» поздравила своего продюсера Бари Алибасова с 72-м днем рождения, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Обновлено в 04:32
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Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»
Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
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Происшествия
Движение на 35 километре МКАД восстановили
На внутренней стороне 35 километра МКАД в районе Северного Бутова загорелся автомобиль.
Обновлено в 10:35
Авто
Продажи автомобилей в России упали на 7%
"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено в 03:25
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов
Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
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Экономика
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Обновлено в 10:33
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В разводе Андрей винит исключительно себя, поскольку не уделял семье должного внимания, игнорировал ее интересы, отдавая предпочтение карьерному росту.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия
Германия запустила программу разработки гиперзвуковых ракет, сообщила в четверг немецкая газета Welt.
Обновлено в 08:14
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
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Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
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Энергетика
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
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Общество
В Сербии объявили режим ЧС из-за наводнений
Ранее наводнения, вызванные проливными дождями, привели к режиму ЧС в 12 муниципалитетах в центральной и западной частях Сербии, экстренные службы эвакуировали свыше 300 человек.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Общество
В России ограничили оборот «аптечных наркотиков»
Ранее министерство здравоохранения предложило внести "Прегабалин" в список сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный оборот которых запрещен согласно статье 234 УК.
Обновлено в 09:52
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Политика
Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания
Премьер-министр Словакии Петер Пеллигрини пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия Словацкого национального восстания.
Обновлено в 10:38
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика
Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью
Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 09:38
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Игры
Metro: Exodus будет доступна в Microsoft Store с 9 июня
Компания Microsoft открыла страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
Обновлено в 03:48
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30