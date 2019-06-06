Экономика

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильностиТАСС 03:22

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Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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