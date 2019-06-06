ЦБ не видит рисков для финансовой стабильностиТАСС 03:22

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности

Футбол Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).

Игры Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса Компания Google официально представит новый стриминговый сервис Stadia сегодня в 19:00 по московскому времени.

Экономика В России увеличат размер материнского капитала Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.

Авто Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.

Политика В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми предложение о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.

Экономика Топилин назвал регионы с самым бедным населением По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.

Политика Путин предложил не продлевать договор СНВ-3 Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Общество Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра Бывшая жена ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко обвинила его вдову в краже ковра, сообщает РЕН ТВ в четверг, 6 июня.

Происшествия Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Происшествия Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии В апреле 2018 года Панкратов-Черный попал в больницу после того, как у него обнаружили заболевание, грозящее потерей подвижности руки.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».

Космос Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Энергетика Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+ В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.

Футбол «Реал» практически согласовал трансфер Азара По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.

Общество Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Здоровье Пациенту в Чувашии удалили опухоль весом 20 кг В Чувашии в Республиканском клиническом онкологическом диспансере удалили злокачественную опухоль у мужчины.

Происшествия Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины на товары из Китая, "по крайней мере" еще $300 млрд, сообщает Reuters.

Политика Михаил Горбачев в больнице работает над книгой Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.