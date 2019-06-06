Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в РоссииГазета.Ru 04:55
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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Неверно считать, что сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря. Да, темпы роста высокие, но они ровно такие же, как у ипотеки. Доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП, посмотрите на доли долга домохозяйств других стран. Поэтому рисков стабильности финансовой системы нет.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 05:33
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