Финансы
ЦБ решил сохранить ключевую ставкуThe Moscow Post вчера в 07:06
В тоже время годовая инфляция в феврале-марте складывается ниже ожиданий, при этом перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался. Кроме того, ЦБ сохраняет прогноз темпов роста ВВП России на уровне 1,2-1,7% в 2019 году.
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с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное времявчера в 06:30
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Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»
Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Космос
Астронавты NASA завершили выход в открытый космос
Американские астронавты завершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены аккумуляторов для солнечных панелей на новые.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
Штаты объявили о полной победе над ИГ в Сирии
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс объявила, что территория Сирийской Арабской Республики полностью зачищена от боевиков ИГ (запрещена в России).
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр России Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Наука
Сиденье унитаза поможет обнаружить застойную сердечную недостаточность
Система мониторинга сердечно-сосудистой системы на основе унитаза, созданная командой исследователей Рочестерского технологического института, направлена на снижение частоты госпитализации пациентов с застойной сердечной недостаточностью.
Обновлено 21 марта в 04:44
Политика
Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
Обновлено в 02:15
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта
«Кордоны, установленные после терактов, были сокращены, дороги в окрестностях мечетей аль-Нур и Линвуд вновь открыты», — добавляется в сообщении.
Обновлено в 02:22
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".
Обновлено в 00:39
Космос
К Земле приближается небольшая солнечная буря
Небольшой солнечный шторм направляется к Земле, но, по словам специалистов, не стоит ожидать большого светового шоу.
Обновлено в 02:40
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Культура
Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих
Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза
A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Спорт
Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Киргизия попросила защиты для своих граждан в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков встретился с послом России Николаем Удовиченко и попросил защиты для своих соотечественников в Якутии после случая изнасилования женщины мигрантами.
Обновлено вчера в 22:19
Здоровье
В ВОЗ не рекомендуют пить много воды
Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Политика
В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию
«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Почти 40 человек застряли на канатной дороге Мустаг в Шерегеше, причины сбоя не известны, сообщается в официальной группе горнолыжной компании «Каскад».
Обновлено в 02:47
Политика
Трамп отменил санкции в отношении Северной Кореи
Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки
Машинист электропоезда Константин Кириллов, который успел вовремя остановить состав и тем самым спас привязанную к рельсам собаку, будет награжден.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Жиру сравнялся с Трезеге по голам за сборную Франции
Сборная Франции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1), а автором одного из голов стал Оливье Жиру.
Обновлено вчера в 18:14