ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типаТАСС 06:44

Банк России не считает, что нужно отказываться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.

ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типа

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

Кино Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.

Театры Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.

Политика Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Политика Воронеж посетит Дмитрий Медведев Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.

Авто УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».

Гаджеты Россияне распродают смартфоны Huawei С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг "Татнефти" на уровне "BBB-" Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Татнефти" на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Политика Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Футбол Мхитарян сожалеет, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал тот факт, что ему придётся пропустить финал футбольной Лиги Европы с «Челси».

Происшествия У пьяных водителей предлагают изымать автомобили «В правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения», – пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спорт Выборы президента ИИХФ пройдут в Санкт-Петербурге Срок полномочий следующих президентов ИИХФ будет ограничен 12 годами.

Происшествия Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.

Экономика ЦБ сообщил о заявках на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов рассказал, что два новых рейтинговых агентства подали в ЦБ заявки о регистрации.

Политика Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.

Наука Желание завести собаку может быть связано с генетикой Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.

Политика Владимир Зеленский распустил Верховную раду Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей "Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.

Происшествия Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».

Происшествия Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, который залез на Эйфелеву башню и просидел на высоте 300 метров в течение шести часов, оказался россиянином, сообщает радиостанция "Europe 1".

Общество Рейтинг самых хамских городов составлен в России Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.

Армия и оружие Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".

Здоровье Депутаты предложили снабдить бригады скорой аудиорегистраторами Российские парламентарии хотят упростить процедуру получения согласия пациента или его родных и близких на оказание медпомощи работниками скорой помощи.

Шоу-бизнес Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.