ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типаТАСС 06:44

Банк России не считает, что нужно отказываться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.

ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типа

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