Экономика
ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типаТАСС 06:44
Банк России не считает, что нужно отказываться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.
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Политика
Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Общество
Более 300 рейсов Alitalia отменили из-за забастовки пилотов
Авиакомпания Alitalia отменила свыше 300 рейсов из-за забастовки работников авиатранспорта.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Политика
Лукашенко обсудил с правительством торговлю с Россией и ЕС
О торговле с двумя важнейшими партнерами Беларуси – Россией и ЕС - говорил сегодня президент Александр Лукашенко с правительством страны, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 09:45
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Политика
В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ
Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Спорт
Выборы сменщика Фазеля проведут в Санкт-Петербурге в 2020 году
Выборы нового главы Международной федерации хоккея пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс.
Обновлено в 10:02
Культура
«Одноклассники» стали официальной соцсетью ВДНХ
"Одноклассники" стали официальной онлайн-площадкой ВДНХ, на которой в год 80-летия выставки пройдут трансляции со всех ключевых событий комплекса.
Обновлено в 04:57
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Культура
В доме певицы Ареты Франклин нашли три завещания
В Детройте в доме певицы Ареты Франклин, скончавшейся в 2018 году, обнаружили три завещания, составленных при жизни.
Обновлено в 09:37
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Авто
УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком
Причиной «переквалификации» стал новый регламент, который с этого года запрещает выпускать легковые автомобили без подушек безопасности водителя (на грузовики это правило пока не распространяется).
Обновлено в 07:12
Хоккей
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Общество
Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Общество
Дачникам из Подмосковья дали рекомендацию, как бороться с борщевиком
Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин рассказал, как бороться с борщевиком на участке.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании
Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Религия
Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Политика
Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21