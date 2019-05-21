Экономика

ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типаТАСС 06:44

Банк России не считает, что нужно отказываться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.
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ЦБ РФ считает нужным развивать второй тип индивидуальных инвестиционных счетов

Финмаркет07:00

Минфин намерен к 2020 году свернуть оформление ИИС с налоговым вычетом за взнос

Банки.ру06:39

В Минфине рассказали о сроках отказа от одного из типов ИИС

Rambler News Service06:03

Минфин предлагает отказаться от индивидуальных инвестсчетов первого типа

Ведомости06:53

ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типа

ТАСС06:44

Минфин анонсировал отмену налоговых вычетов с покупки ценных бумаг

Российская газета04:39

Регулятор заинтересован в развитии ИИС второго типа

Finam.Ru06:18
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика

Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Общество

Более 300 рейсов Alitalia отменили из-за забастовки пилотов

Авиакомпания Alitalia отменила свыше 300 рейсов из-за забастовки работников авиатранспорта.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР попало на видео

Обновлено в 06:54
Политика

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Транспорт

В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Политика

Лукашенко обсудил с правительством торговлю с Россией и ЕС

О торговле с двумя важнейшими партнерами Беларуси – Россией и ЕС - говорил сегодня президент Александр Лукашенко с правительством страны, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 09:45
Футбол

Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Происшествия

У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили

Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Политика

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Спорт

Выборы сменщика Фазеля проведут в Санкт-Петербурге в 2020 году

Выборы нового главы Международной федерации хоккея пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс.
Обновлено в 10:02
Культура

«Одноклассники» стали официальной соцсетью ВДНХ

"Одноклассники" стали официальной онлайн-площадкой ВДНХ, на которой в год 80-летия выставки пройдут трансляции со всех ключевых событий комплекса.
Обновлено в 04:57
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Культура

В доме певицы Ареты Франклин нашли три завещания

В Детройте в доме певицы Ареты Франклин, скончавшейся в 2018 году, обнаружили три завещания, составленных при жизни.
Обновлено в 09:37
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Спорт

Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми

Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Авто

УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком

Причиной «переквалификации» стал новый регламент, который с этого года запрещает выпускать легковые автомобили без подушек безопасности водителя (на грузовики это правило пока не распространяется).
Обновлено в 07:12
Хоккей

Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Общество

Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Общество

Дачникам из Подмосковья дали рекомендацию, как бороться с борщевиком

Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин рассказал, как бороться с борщевиком на участке.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании

Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Религия

Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Политика

Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Обновлено в 09:21
Происшествия

ГИБДД возбудила административное дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:30
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
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