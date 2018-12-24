Экономика
Подарочные карты в России могут поставить под контроль
Подарочные карты в России могут поставить под контрольREGNUM02:41
С предложением ввести в России регулирование оборота подарочных карт торговых сетей и магазинов выступила Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом пишут 24 декабря «Известия».
REGNUM02:41
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с чего всё началось
В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом «Известиям» рассказала ее исполнительный директор Мария Михайлова.Известиявчера в 16:02
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Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам
Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Бизнес представил Силуанову инвестпроекты на 15,3 трлн руб
В конце ноября представитель Минфина рассказал РБК, что ведомство получило заявки от 54 предпринимателей на реализацию 207 проектов с объемом инвестиций более 14,5 трлн руб.
Обновлено в 03:22
Энергетика
На Украине рассказали об убытках от снижения тарифов на транзит газа
В «Укртрансгазе» рассказали об объёмах убытков, связанных со снижением тарифов на транзит газа.
Обновлено в 00:04
Экономика
Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны
Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.
Обновлено вчера в 20:52
Энергетика
В ОПЕК рассказали о перспективах сокращения добычи нефти
Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, но при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или расширить объем снижения нефтепроизводства.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Ростех ведет переговоры с потенциальными покупателями пакета акций УВЗ
Ростех ведет переговоры с потенциальными покупателями пакета акций научно- производственной корпорации "Уралвагонзавод", но сделка пока обсуждается только в общих чертах, сообщил в интервью ТАСС замглавы госкорпорации Дмитрий Леликов.
Обновлено в 01:27
Экономика
На АЗС стало меньше плохого топлива
Если в 2015 году 21 процент нарушений на АЗС был связан с продажей некачественного топлива, то в этом году менее девяти процентов нарушений в этой сфере.
Обновлено в 03:16
Недвижимость
Предложение на вторичном рынке жилья в Москве упало на треть
По их данным, за 11 месяцев количество экспонируемых квартир уменьшилось на 28,9 % – с 33 307 лотов в начале уходящего года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 02:33
Экономика
Российская таможня получит из Китая информацию о посылках
Пока начался обмен информацией только об отдельных категориях рискованных товаров, а также если могут быть нарушены права на интеллектуальную собственность, уточняет представитель ФТС, но в дальнейшем перечень расширится.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Россия отказалась от расчетов в долларах в военных контрактах
Россия перестает использовать расчеты в долларах в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.
Обновлено в 02:15
Финансы
«Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах
«Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.
Обновлено в 03:19
Экономика
Bitcoin вырос на 9% за выходные. Курс превысил $4240
За последние два дня капитализация отрасли выросла на 15%, она вновь превысила $144 млрд, хотя две недели назад была на уровне в $100 миллиардов.
Обновлено в 02:40
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В понедельник, 24 декабря, рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 02:14
Экономика
Из-за задержки приказа о квотах рыбаки потеряли 150 млн рублей
Ущерб от простоя судов и необходимости изменять график добычи рыбы оценивают в 150 млн рублей.
Обновлено в 02:09