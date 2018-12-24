В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом «Известиям» рассказала ее исполнительный директор Мария Михайлова.

с чего всё началось

С предложением ввести в России регулирование оборота подарочных карт торговых сетей и магазинов выступила Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом пишут 24 декабря «Известия».

Подарочные карты в России могут поставить под контроль

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