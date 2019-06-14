Экономика

ЦБ не исключил дефляцию летом и в сентябреБанки.ру вчера в 08:38

"Повышение 1 июля будет меньше — на 2,7% в годовом выражении", — отметила Эльвира Набиуллина.
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Банк России оценил вероятность летнего падения цен

Новый Деньвчера в 10:45

В ЦБ допустили снижение цен в летний период

Известиявчера в 09:20

Набиуллина допустила дефляцию летом или в сентябре из-за сезонных факторов

Интерфаксвчера в 08:46

России предрекли дефляцию

Газета.Ruвчера в 09:16

ЦБ не исключает дефляцию в РФ в летние месяцы и в сентябре

ТАССвчера в 08:45

ЦБ не исключил дефляцию летом и в сентябре

Банки.рувчера в 08:38

ЦБ не исключает дефляцию в РФ в летние месяцы или в сентябре

ПРАЙМвчера в 08:32
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Происшествия

Глава автономии цыган изложила свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 09:01
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Обновлено вчера в 09:22
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Футбол

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Суд запретил бывшему менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней

Обновлено в 01:09
Политика

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина пением излечилась от заикания

Обновлено в 09:00
Общество

Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе

В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
Обновлено вчера в 11:40
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Футбол

В Испании обокрали дом полузащитника «Реала» Васкеса

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес стал жертвой воров.
Обновлено в 08:23
Политика

В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви

В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 10:41
Политика

Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве

Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Политика

МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России

Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Авто

Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения

Как показал опрос, проведенный в ноябре 2018 года, самый высокий процент автовладельцев, считающих свою машину, в первую очередь, средством передвижения – среди владельцев Geely (97%).
Обновлено вчера в 09:29
Общество

Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:56
Транспорт

В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Политика

Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Началась выдача российских паспортов жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса.
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 08:16
Гаджеты

Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T

Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Здоровье

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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