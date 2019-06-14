ЦБ не исключает дефляцию в РФ в летние месяцы или в сентябреПРАЙМ вчера в 08:32

Банк России не исключает, что в летние месяцы или в сентябре в РФ будет наблюдаться дефляция из-за сезонности, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

ЦБ не исключает дефляцию в РФ в летние месяцы или в сентябре

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.

Политика Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу 15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.

Транспорт Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Футбол Молодежная сборная Италии уступила эквадорцам в матче за бронзу ЧМ Футболисты молодежной сборной Италии уступили команде Эквадора в матче за третье место чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.

Происшествия Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери Старший сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Максим дал показания по делу об убийстве своей матери, Ирины, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.

Культура Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль» Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Единоборства Соннен завершил карьеру после нокаута от Мачиды 15 июня Соннен проиграл Лиото Мачиде техническим нокаутом во втором раунде.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Шоу-бизнес Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой в телесном купальнике Отечественная актриса Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой на фото, где она позирует в телесном купальнике.

Политика Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Технологии Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.

Происшествия Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.

Общество Фигуристка Медведева показала, как ест цветы Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором она ест цветы.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Авто Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут! В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.