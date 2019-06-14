Экономика
ЦБ не исключает дефляцию в РФ в летние месяцы или в сентябреПРАЙМ вчера в 08:32
Банк России не исключает, что в летние месяцы или в сентябре в РФ будет наблюдаться дефляция из-за сезонности, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
По делу о конфликте в Чемодановке задержаны более 170 человек
«В результате операции 174 человека были доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, трое задержаны в качестве подозреваемых как участники конфликта», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Обновлено в 00:22
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Эквадор расследует шпионаж Ассанжа
В Эквадоре началось расследование предполагаемых случаев шпионажа со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:57
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое
Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Японские болельщики подарили Загитовой куклу в образе Кармен
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила в подарок куклу, костюм которой повторяет платье спортсменки для программы «Кармен».
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Кино
Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой
YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Прореха в законе — как уйти от транспортного налога легально?
Автомобилисты делятся способом уйти от налоговой мзды вполне легально и без обмана.
Обновлено в 04:26
Политика
Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса
На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян
Роскомнадзор внёс интернет-форум phreaker.pro в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных в связи с размещением базы с информацией о 900 тыс. клиентов российских банков.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Яценюк назвал причину поражения Порошенко на выборах президента
Экс-глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал причину поражения Петра Порошенко на президентских выборах.
Обновлено в 04:18
Космос
«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Путин обсудил с эмиром Катара инвестиционное сотрудничество
Президент России Владимир Путин предложил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и инвестиционное сотрудничество.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
Обновлено в 04:36
Политика
«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты
Переименованная партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») идет на парламентские выборы под модным ныне на Украине лозунгом обновления и привлечения в свои ряды новых лиц.
Обновлено в 03:41