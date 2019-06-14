Экономика

ЦБ не исключает дефляцию в РФ в летние месяцы или в сентябреПРАЙМ вчера в 08:32

Банк России не исключает, что в летние месяцы или в сентябре в РФ будет наблюдаться дефляция из-за сезонности, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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