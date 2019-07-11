Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК вчера в 17:17
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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В ЦБ рассказали о комиссии за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей
Rambler News Serviceвчера в 15:29
Центробанк назвал пределы тарифа за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей
Говорит Москвавчера в 14:40
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
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Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
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Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
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К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
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Общество
Глава Зауралья Шумков попросил курганцев завязать с пьянством
Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков призвал курганцев вести трезвый образ жизни – он сделал соответствующий пост в своем инстаграм вечером в четверг, 11 июля.
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Политика
Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
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Здоровье
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
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Здоровье
Врач-диетолог раскрыла секрет здорового питания после 40 лет
Если в детстве родители внимательно следят за питанием своих детей, то во взрослом возрасте многие решают махнуть рукой на свой рацион.
Обновлено в 06:07
Политика
Путин впервые поговорил с Зеленским по телефону
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые провел телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
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Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Российская туристка попала на Бали в психбольницу
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на острове Бали в связи с неадекватным поведением на вилле, сообщает местный портал Coconuts Bali.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика
В Кремле опровергли сообщения о связях России с партией Сальвини
В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Политика
МИД пообещал выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы
Россия работает над тем, чтобы выплатить оставшуюся задолженность за 2017-2018 годы в бюджет Совета Европы, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
Обновлено в 05:38
Музыка
Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым
Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток
По данным источников издания, Иванов получал денежные вознаграждения от IT-интегратора «Техносерв» за заключение контрактов с Пенсионным фондом.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.
Обновлено в 02:24
Происшествия
НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она начала лучше есть.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья
Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.
Обновлено в 00:32
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц, работавших с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Рязанские врачи удалили лимфоузлы пациенту с меланомой
Операция длилась три часа Специалисты областного онкоцентра провели сложную операцию по удалению лимфоузлов пациенту с меланомой, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.
Обновлено в 04:55
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18