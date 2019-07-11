Экономика

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК вчера в 17:17

Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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