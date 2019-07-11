Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК вчера в 17:17
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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В ЦБ рассказали о комиссии за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей
Rambler News Serviceвчера в 15:29
Центробанк назвал пределы тарифа за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей
Говорит Москвавчера в 14:40
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:11
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
Обновлено вчера в 04:01
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Политика
Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»
Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Автоспорт
Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Москве столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи
Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи на Карамышевской набережной в Москве.
Обновлено в 05:54
Кино
Совладелец СТС и режиссер фильма «День радио» объединили бизнес
Национальная медиа группа, среди активов которой телеканал СТС, получила 25% в кинокомпании Keystone Production, учредителем которой является режиссер фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко.
Обновлено в 05:20
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Политика
Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки
Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Алтайском крае свиньи напали на 4-летнюю девочку
Днем в среду, 10 июля, в селе Ельцовка свиньи напали на двух сестер семи и четырех лет. Старшей девочке удалось убежать.
Обновлено в 06:13
Интернет
Google признала прослушивание голосовых команд пользователей
Сотрудники Google регулярно слушают голосовые команды пользователей смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 03:12
Игры
В Steam бесплатно отдают Age of Wonders 3
Обновлено в 03:10
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:00