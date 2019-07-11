Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Гаджеты В Apple Watch нашли уязвимость, позволяющую прослушивать разговоры В компании решили временно отключить приложение до устранения проблемы В приложении для часов Apple Watch обнаружена уязвимость, которая позволяет без ведома пользователей прослушивать их разговоры.

Политика В офисе президента Украины прошли обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Происшествия 35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.

Музыка Рэпер Lʼ One рассказал, сколько стоит выход из Black Star Рэпер Леван Горозия, более известный под псевдонимом L'One, рассказал, что стоимость выхода из Black Star составляла 170 миллионов рублей примерно два года назад.

Политика Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.

Космос Опубликовано видео первого неудачного запуска ракеты-носителя Vega Запуск легкой ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане сегодня утром впервые завершился неудачей.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Общество В Царское Село будут пускать только по паспорту Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.

Происшествия Страшный пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье попал на видео МОСКВА, 11 июля, УралПолит.Ru.В Мытищах очень сильно полыхает Северная ТЭЦ. В Подмосковье произошел очень крупный пожар на Северной ТЭЦ.

Происшествия В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.

Экономика Против Коломойского завели дело по иску Нацбанка на $188 млн Речь идет о взыскании 4,86 млрд гривен (около $188 млн) задолженности на 2015 год по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк предоставил Приватбанку до национализации.

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.

Политика МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Здоровье 30% населения планеты страдают от болезней печени Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.