Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК 17:17
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:08, Вашингтон
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 15:04
Гаджеты
В Apple Watch нашли уязвимость, позволяющую прослушивать разговоры
В компании решили временно отключить приложение до устранения проблемы В приложении для часов Apple Watch обнаружена уязвимость, которая позволяет без ведома пользователей прослушивать их разговоры.
Обновлено в 16:16
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов
Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Полиция задержала попытавшегося попасть в Букингемский дворец мужчину
Обновлено вчера в 23:49
Музыка
Рэпер Lʼ One рассказал, сколько стоит выход из Black Star
Рэпер Леван Горозия, более известный под псевдонимом L'One, рассказал, что стоимость выхода из Black Star составляла 170 миллионов рублей примерно два года назад.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором
Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.
Обновлено в 14:15
Космос
Опубликовано видео первого неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Запуск легкой ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане сегодня утром впервые завершился неудачей.
Обновлено в 02:36
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Общество
В Царское Село будут пускать только по паспорту
Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
Обновлено в 16:04
Транспорт
Екатеринбуржцы придумали светофор с интеллектом: как он выглядит и что умеет
Обновлено в 06:47
Происшествия
Страшный пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье попал на видео
МОСКВА, 11 июля, УралПолит.Ru.В Мытищах очень сильно полыхает Северная ТЭЦ. В Подмосковье произошел очень крупный пожар на Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Экономика
Против Коломойского завели дело по иску Нацбанка на $188 млн
Речь идет о взыскании 4,86 млрд гривен (около $188 млн) задолженности на 2015 год по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк предоставил Приватбанку до национализации.
Обновлено в 16:49
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено в 09:43
Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина
В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:38
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01