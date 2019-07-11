Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК 17:17
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Теннис
Серена Уильямс стала финалисткой Уимблдона
Обновлено в 11:03
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Экономика
Администрация Оренбурга 30-миллионному должнику предлагала… рассрочку на 30 лет!
В июне 2007 года между ОАО «Оренбургстрой» и администрацией города Оренбурга был заключен договор аренды земельного участка для строительства комплекса многоэтажных жилых домов с гаражами сроком до 2008 года.
Обновлено в 11:59
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 14:35
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске
Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено в 11:27
Религия
Православные готовятся к окончанию Петрова поста
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Авто
Интерьер будущего электрохэтчбека VW ID.3 выглядит очень интересно
В Сети опубликованы изображения, демонстрирующие интерьер предстоящего VW ID.3. Что касается приборной панели ID.3, мы видим, что она включает в себя большую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Единоборства
Боксер Денис Лебедев ушел из спорта
Российский боксер Денис Лебедев в Instagram объявил об уходе из спорта.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России
Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Генштаб РФ: НАТО создаёт у границ России ударный наступательный кулак
Обновлено в 11:30
Общество
Названы районы Приморья, которые ждет наибольший удар циклона
Автор портала «Маглипогода» Руслан Юрковский назвал районы Приморья, которые ждет наибольший удар циклона в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 15:00
Политика
ГП России признала нежелательной НПО «Всемирный конгресс украинцев»
«По результатам изучения поступивших материалов 11 июля 2019 года в Генпрокуратуре России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — говорится в тексте.
Обновлено в 17:07
Политика
СМИ сообщили об отказе США вводить санкции против главы МИД Ирана
В конце июня в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые накануне против верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».
Обновлено в 18:30
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:00
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено в 04:10
Политика
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено в 08:18
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки.
Обновлено в 15:56
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21