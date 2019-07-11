Экономика

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК вчера в 17:17

Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

РБКвчера в 17:17

В ЦБ рассказали о комиссии за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 15:29

ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей

Ведомостивчера в 15:06

ЦБ расширяет комиссию

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Центробанк назвал пределы тарифа за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей

Говорит Москвавчера в 14:40

Тариф за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей составит от 0,2% до 0,7%

ТАССвчера в 14:12

Россияне перевели в СБП более 10 млрд руб по номеру телефона - ЦБ

ПРАЙМвчера в 14:53
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:16, Вашингтон
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В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
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Энтузиаст Тайлер Глокнер обнаружил странный объект на новых фотографиях.
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17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
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