Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК вчера в 17:17
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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Центробанк назвал пределы тарифа за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей
Говорит Москвавчера в 14:40
В ЦБ рассказали о комиссии за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей
Rambler News Serviceвчера в 15:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:48, Вашингтон
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Политика
В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.
Обновлено в 00:33
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено 10 июля в 01:58
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе сделала тройной аксель, не выходя на лёд
11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая работает под руководством Этери Тутберидзе, выполнила тройной аксель.
Обновлено в 04:43
Спорт
Мена стал лучшим на шестом этапе ралли-марафона «Шелковый путь»
Обновлено в 03:21
Футбол
ФИФА ужесточила минимальную дисквалификацию за расизм
По обновлённому дисциплинарному кодексу ФИФА, который вступит в силу на следующей неделе, минимальная дисквалификация для игроков и официальных лиц матча за расизм составит 10 матчей вместо пяти.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Россиянка попала в психбольницу на Бали
На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка
Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа
Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты
В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено вчера в 13:09
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро.
Обновлено 10 июля в 03:57
Политика
США могут ввести санкции против Китая из-за импорта иранской нефти
Отмечается, что, по данным американских чиновников, компании из КНР в июне приобрела более одного миллиона баррелей иранской нефти, что является нарушением санкций США против Ирана.
Обновлено в 02:50
Политика
Еще один заместитель Чайки подал в отставку
Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Киевский суд отменил штраф назвавшему мэра Гандоном украинцу
Городской суд Тетиева занял сторону мэра и признал горожанина виновным в мелком хулиганстве, приговорив к соответствующему штрафу.
Обновлено в 02:42
Общество
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Общество
ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено вчера в 18:21
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23