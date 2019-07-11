Экономика

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК вчера в 17:17

Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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Центробанк назвал пределы тарифа за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
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Происшествия

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Происшествия

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Специалисты рассказали о привычках, которые негативно сказываются на состоянии почек, пишет «МедикФорум».
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Актера из «Легенды № 17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

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Происшествия

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

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В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

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Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника

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День апостолов Петра и Павла

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В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать.
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На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
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В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
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