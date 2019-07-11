Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-кодРБК вчера в 17:17
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
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Центробанк назвал пределы тарифа за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей
Говорит Москвавчера в 14:40
В ЦБ рассказали о комиссии за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей
Rambler News Serviceвчера в 15:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Политика
Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский позвонил Путину по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек
В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
Врачи назвали привычки, которые вредят почкам
Специалисты рассказали о привычках, которые негативно сказываются на состоянии почек, пишет «МедикФорум».
Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Хаматову сравнили с сумасшедшим физиком-ядерщиком
Обновлено в 03:17
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию
Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.
Обновлено вчера в 16:40
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Интернет
Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника
Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Политика
Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе
Обновлено вчера в 13:03
Общество
День апостолов Петра и Павла
12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать
В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Наука
Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере
В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане
Не менее пяти человек стали жертвами взрыва, который произошел во время свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке республики.
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Обновлено в 03:10
Политика
Обыски прошли в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Китае шесть школьников утонули в реке
Шесть учеников средней школы утонули в реке Ляохэ китайской провинции Ляонин, сообщил отдел пропаганды уезда Тайань.
Обновлено в 02:52
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Общество
В Крыму резко упала температура воды в Черном море
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50