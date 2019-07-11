Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

Интернет Microsoft тестирует Windows 10, в которой не нужно вводить пароли Приложение Microsoft перешлёт уведомления со смартфона на компьютер читайте также Помимо входа без паролей, в тестовую сборку Windows 10 были добавлены некоторые другие функции.

Политика Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.

Экономика Китайский миллиардер решил купить российского производителя дрелей Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами».

Общество Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.

Наука Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.

Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Происшествия Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что за это Иванов получил ряд взяток на сумму несколько миллионов рублей.

Происшествия Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Политика Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.

Шоу-бизнес Сделано заявление о второй беременности Меган Маркл Королевский эксперт Кэти Николл сделала заявление о второй беременности Меган Маркл.

Политика Глава Евросовета считает распад СССР «счастливым событием» Распад Советского Союза был не только самой крупной геополитической катастрофой XX века, но и стал счастливым событием.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Общество Выходные — огонь: смотрим на ретроавтомобили, идем на турнир по боксу и кидаемся красками 13 и 14 июля при личном визите в BMW АвтоХаус на Сибирском тракте, 26 и в BMW КРАФТ на Металлургов, 82 будут озвучены самые интересные ставки, цены и условия этого лета на автомобили BMW.

Происшествия На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Политика Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у НКО «21 век» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" за нарушение законодательства.

Политика Обыски прошли в офисе Зеленского В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.

Общество Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Шоу-бизнес Канье Уэст попросил не называть его сумасшедшим Американский рэп-исполнитель и бизнесмен Канье Уэст в недавнем интервью попросил, чтобы общественность называла его креативным, а не сумасшедшим.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Интернет В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.