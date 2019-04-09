Финансы

ЦБ оценивает экономическую ситуацию в России как близкую к равновесиюТАСС 05:30

Долларизация кредитов и сбережений Первый зампред ЦБ РФ отметила, что риски для финансовой стабильности экономики РФ на ближайшую и среднесрочную перспективу, связанные с долларизацией кредитов и сбережений, остаются высокими.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ назвал тормоз экономического роста в России

News.ru10:10

Юдаева: избыточная долговая нагрузка граждан и компаний тормозит экономический рост

Банки.ру05:32

Центробанк намерен бороться с закредитованностью компаний более дорогими займами

Реальное время10:29

ЦБ назвал риски финансовой стабильности

Rambler News Service05:44

ЦБ назвал тормоз экономики России

Lenta.ru08:16

ЦБ оценивает экономическую ситуацию в России как близкую к равновесию

ТАСС05:30

ЦБ может повысить резервы по долгу закредитованных компаний

Финмаркет05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Спорт

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Если первая «королевская битва» пройдет успешно, ее планируют проводить ежегодно.
Обновлено в 10:32
Политика

Минюст США в течение недели обнародует доклад Мюллера

В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 10:32
Энергетика

Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Культура

Роман журналиста dp.ru попал в шорт-лист литературной премии «Нацбест»

Роман "Четверо", автором которого является журналист dp.ru Александр Пелевин, включен в шорт-лист литературной премии "Национальный бестселлер — 2019".
Обновлено в 09:57
Транспорт

Проезд по платным магистралям подорожает с 15 апреля

С 15 апреля будут скорректированы тарифы практически на всех участках платных магистралей.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В Архангельске испытан новый протестный формат

В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Участника нападения на Буденновск приговорили к 11 годам колонии

Обновлено в 08:04
Спорт

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Культура

Михаил Жванецкий перенес концерт из-за травмы руки

В сообщении учреждения сказано, что из-за болезни артиста (перелома руки) Михаил Жванецкий переносит концерт на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 08:29
Авто

Договор купли-продажи автомобилей может стать электронным

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено в 06:23
Наука

Электрическая стимуляция вернула мозг стариков в юность

Ухудшение рабочей памяти оказалось ассоциировано с утерей способности разных отделов мозга подстраивать свою частоту друг под друга.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика

В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете

Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
Обновлено в 10:23
Политика

Путин прокомментировал решение Трампа по Голанским высотам

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции совместно с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом дал свои первые комментарии относительно признания США Сирийских Голанских высот территориями Израиля.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов

Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ обесточены очистительные сооружения в Горловке

В ходе обстрела со стороны ВСУ 8 апреля были обесточены очистительные сооружения на севере Горловки.
Обновлено в 07:03
Футбол

Пеле выписан из больницы в Париже

Легенда бразильского футбола Пеле был выписан из больницы в Париже, рапортует Goal.com.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара

Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
Обновлено в 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное