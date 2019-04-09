Финансы
ЦБ оценивает экономическую ситуацию в России как близкую к равновесиюТАСС 05:30
Долларизация кредитов и сбережений Первый зампред ЦБ РФ отметила, что риски для финансовой стабильности экономики РФ на ближайшую и среднесрочную перспективу, связанные с долларизацией кредитов и сбережений, остаются высокими.
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Пеле выписан из больницы в Париже
Легенда бразильского футбола Пеле был выписан из больницы в Париже, рапортует Goal.com.
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