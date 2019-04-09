Финансы

ЦБ назвал тормоз экономики РоссииLenta.ru вчера в 08:16

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны. Подобное мнение она высказала в ходе выступления на Апрельских чтениях ВШЭ, передает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что заставляет ЦБ снова говорить о рисках потребительского кредитования

Ведомостивчера в 18:35

Центробанк намерен бороться с закредитованностью компаний более дорогими займами

Реальное времявчера в 10:29

ЦБ может повысить резервы по долгу закредитованных компаний

Финмаркетвчера в 05:23

ЦБ назвал риски финансовой стабильности

Rambler News Serviceвчера в 05:44

Юдаева: избыточная долговая нагрузка граждан и компаний тормозит экономический рост

Банки.рувчера в 05:32

ЦБ повысит коэффициенты риска по кредитам закредитованных компаний

Саминвесторвчера в 08:30

ЦБ назвал тормоз экономики России

Lenta.ruвчера в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

На орской трассе погиб водитель «Москвича»

Обновлено вчера в 22:34
Авто

Россияне стали реже покупать подержанные автомобили

Обновлено вчера в 17:10
Наука

Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков

Обновлено 08 апреля в 11:00
Игры

Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году

Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено 08 апреля в 05:44
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку

Обновлено вчера в 13:29
Кино

В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией

Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено вчера в 05:05
Политика

Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Пушков предрек Украине «историческую помойку» после выхода России из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter рассказал, что будет происходить в Совете Европы в случае выхода России из организации.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Премьер-министр Швеции процитировал Пушкина, говоря о России

Премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе Международного арктического форума шутливо высказался об истории отношений с Россией.
Обновлено вчера в 10:03
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Фил Дауд отметил, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Гаджеты

Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров

В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Путин пообещал бизнесу преференции за инвестирование в Арктику

Российские власти предоставят различные преференции для предпринимателей, которые инвестируют средства в развитие Арктики.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить похожие на лекарства БАДы

В Роспотребнадзоре рассказали о планах убрать с прилавков ряд БАДов, наименования которых схожи с названиями лекарств, или вовсе аналогичны с ними.
Обновлено вчера в 19:11
Авто

Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье

Девушка отказалась от поступления в университет ради спасения брата

Девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пожертвовала поступлением в университет, чтобы помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии.
Обновлено вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное