Финансы
ЦБ назвал тормоз экономики РоссииLenta.ru вчера в 08:16
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны. Подобное мнение она высказала в ходе выступления на Апрельских чтениях ВШЭ, передает ТАСС.
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