Экономика
ЦБ назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесиюИнтерфакс 05:26
ЦБ РФ оценивает текущую ситуацию в российской экономике как близкую к равновесию. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Апрельской международной научной конференции в Высшей школе экономике.
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Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнтерфакс 05:26
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