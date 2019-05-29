Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегментеВедомости 06:01
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря. Об этом сообщила журналистам в кулуарах ПЛАС-форума начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова, передает ТАСС.
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Здоровье
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В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
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Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Зенит» упразднил должность президента
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Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Госдума одобрила во II чтении ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.
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Гаджеты
Computex 2019: блоки питания ADATA XPG Core Reactor
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Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
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«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
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Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
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Происшествия
Любимый дезодорант вывел подростка из комы
Горе пришло в семью английского подростка Кацпера Краузе, когда 13-летний мальчишка отправился с друзьями покататься на лодке и упал в реку.
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