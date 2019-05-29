Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегментеВедомости 06:01
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря. Об этом сообщила журналистам в кулуарах ПЛАС-форума начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова, передает ТАСС.
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