Экономика
ЦБ назвал ситуацию в экономике близкой к равновесиюRambler News Service 06:26
ЦБ оценивает ситуацию в экономике России как близкую к равновесию, заявила первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева на XX апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ.
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Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнтерфакс 05:26
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