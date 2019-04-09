Финансы

ЦБ назвал риски финансовой стабильностиRambler News Service вчера в 05:44

Внешними рисками для финансовой стабильности России могут быть замедление темпов экономического роста в мире и отток капитала, среди основных внутренних рисков - накопление избыточной долговой нагрузки, заявила первый заместитель Председателя Центрального банка России Ксения Юдаева на XX апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ.
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Что заставляет ЦБ снова говорить о рисках потребительского кредитования

Ведомостивчера в 18:35

ЦБ может повысить резервы по долгу закредитованных компаний

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ЦБ назвал тормоз экономики России

Lenta.ruвчера в 08:16

ЦБ назвал риски финансовой стабильности

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Юдаева: избыточная долговая нагрузка граждан и компаний тормозит экономический рост

Банки.рувчера в 05:32

ЦБ повысит коэффициенты риска по кредитам закредитованных компаний

Саминвесторвчера в 08:30

Центробанк намерен бороться с закредитованностью компаний более дорогими займами

Реальное времявчера в 10:29
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Наука

Российские ученые нашли экологический способ добычи энергии из отходов

Российские ученые определили состав катализатора, ускоряющего процесс экологически чистого получения энергии из отходов.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы рассказали о приметах скорого развода

Свадебные фотографы поделились приметами, которые могут рассказать о том, как скоро брак распадется.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева озвучил причины их драк

В Пресненском суде Москвы свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Карен Григорян рассказал о причине их драки, а также о начале конфликта с чиновником Денисом Паком, пишет RT.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Орешкин не смог ответить Путину на профильный вопрос

Во время выступления на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога» министр экономического развития Максим Орешкин не смог сразу ответить Владимиру Путину на профильный вопрос.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть

Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Наука

Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Специалисты отмечают, что в чесноке есть соединения, называемые аллил сульфиды.
Обновлено вчера в 10:40
Авто

Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.
Обновлено вчера в 01:13
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов.
Обновлено вчера в 01:45
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Единоборства

Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Политика

Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 23:22
Путешествия

Самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым дешевым пляжным туром на майские праздники в 2019 году стал Крым.
Обновлено вчера в 06:37
Здоровье

Жительница США прожила до 99 лет с редкой аномалией внутренних органов

Обновлено вчера в 13:09
Хоккей

Павел Дацюк: «Надеюсь, это был не последний матч в моей карьере»

Капитан СКА Павел Дацюк выразил надежду на то, что седьмой матч серии плей-офф КХЛ против ЦСКА не стал для него последним в составе петербургской команды.
Обновлено вчера в 16:34
Кино

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино

Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено 08 апреля в 10:38
Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 01:43
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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