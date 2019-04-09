Финансы
ЦБ назвал риски финансовой стабильностиRambler News Service вчера в 05:44
Внешними рисками для финансовой стабильности России могут быть замедление темпов экономического роста в мире и отток капитала, среди основных внутренних рисков - накопление избыточной долговой нагрузки, заявила первый заместитель Председателя Центрального банка России Ксения Юдаева на XX апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ.
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Юдаева: избыточная долговая нагрузка граждан и компаний тормозит экономический рост
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