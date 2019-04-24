Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в РоссииLenta.ru 02:08
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Обновлено в 02:23
Авто
Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Россия начала сборку Су-30СМ для поставки в Мьянму
Россия начала сборку истребителей Су-30СМ, предназначенных для поставки в Мьянму, заявил РИА Новости в среду главнокомандующий Вооруженных сил этой страны старший генерал Мин Аунг Хлайн.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
Обновлено в 03:06
Авто
Продажи автомобилей DongFeng в марте выросли на 35%
Обновлено в 02:51
Авто
«Яндекс.Драйв» запустит первый сервис каршеринга в Казани
Обновлено в 02:52
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Новосибирске вынесли приговор активистам запрещенной «Артподготовки»
По версии следствия, еще в 2013 году скрывающийся за границей основатель "Артподготовки" Вячеслав Мальцев объявил 5 ноября 2017 года Днем революции в России, призывая к несанкционированным акциям против властей.
Обновлено в 02:04
Наука
Ученые: у современных людей стала вырастать кость древних предков
В тело современного человека вновь «вернулась» кость, которая типична для древних предков и была утрачена в ходе эволюции.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В мэрии Якутска проходят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Казани задержан депутат Госсовета Татарии Касымов
В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов.
Обновлено в 03:01
Политика
Генсек ОБСЕ выступил за отправку миротворцев ООН в Донбасс
Напомним, что в марте действующий президент Украины Порошенко пообещал после выборов активизировать процесс ввода миротворцев ООН в Донбасс.
Обновлено в 03:08
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Наука
Геологи узнали, почему магнитное поле Земли меняется рывками
Интенсивность магнитного поля нашей планеты резко меняется каждое десятилетие из-за особых волн турбулентности, существующих в ядре Земли.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Видеокарты GeForce GTX 1650 официально представлены
Компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650, которая является на сегодня младшей моделью на базе архитектуры Turing.
Обновлено в 02:03
Экономика
Питерская «Галерея» может уйти Сбербанку
По итогам 2017 года управляющая "Галереей" компания "Бриз" отчиталась о выручке 6,4 млрд руб. и чистой прибыли 3,5 млрд руб. По мнению экспертов, инвестиция в "Галерею" является "очень удачной", но срок окупаемости может составить до десяти лет.
Обновлено в 02:03
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Со свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин прошло всего полтора месяца, а супруга российского продюсера уже стала настоящей звездой.
Обновлено в 02:35
Общество
В среду москвичей ждет солнечная погода без осадков
В среду на территории московского региона ожидается солнечная погода, температура воздуха прогреется до 22 градусов.
Обновлено в 02:51