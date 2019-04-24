Экономика

ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в РоссииLenta.ru 02:08

Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
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ЦБ: большинство финансовых пирамид обкатывают на Урале

URA.Ruвчера в 22:11

Финансовые пирамиды в 2019 году: данные Центробанка

Вести.Ruвчера в 21:25

В Центробанке рассказали о подъеме криптовалютных финансовых пирамид

РЕН ТВвчера в 18:39

ЦБ за первый квартал этого года выявил 61 финансовую пирамиду

Народные новостивчера в 20:23

«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду

ТАССвчера в 20:04

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

Известиявчера в 19:46

ЦФО стал лидером по числу финансовых пирамид

News.ruвчера в 20:42
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Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию

Обновлено в 02:23
Авто

Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Россия начала сборку Су-30СМ для поставки в Мьянму

Россия начала сборку истребителей Су-30СМ, предназначенных для поставки в Мьянму, заявил РИА Новости в среду главнокомандующий Вооруженных сил этой страны старший генерал Мин Аунг Хлайн.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете

Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
Обновлено в 03:06
Авто

Продажи автомобилей DongFeng в марте выросли на 35%

Обновлено в 02:51
Авто

«Яндекс.Драйв» запустит первый сервис каршеринга в Казани

Обновлено в 02:52
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Обновлено в 01:12
Происшествия

В Новосибирске вынесли приговор активистам запрещенной «Артподготовки»

По версии следствия, еще в 2013 году скрывающийся за границей основатель "Артподготовки" Вячеслав Мальцев объявил 5 ноября 2017 года Днем революции в России, призывая к несанкционированным акциям против властей.
Обновлено в 02:04
Наука

Ученые: у современных людей стала вырастать кость древних предков

В тело современного человека вновь «вернулась» кость, которая типична для древних предков и была утрачена в ходе эволюции.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В мэрии Якутска проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Казани задержан депутат Госсовета Татарии Касымов

В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов.
Обновлено в 03:01
Политика

Генсек ОБСЕ выступил за отправку миротворцев ООН в Донбасс

Напомним, что в марте действующий президент Украины Порошенко пообещал после выборов активизировать процесс ввода миротворцев ООН в Донбасс.
Обновлено в 03:08
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Культура

Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский

Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Наука

Геологи узнали, почему магнитное поле Земли меняется рывками

Интенсивность магнитного поля нашей планеты резко меняется каждое десятилетие из-за особых волн турбулентности, существующих в ядре Земли.
Обновлено в 03:17
Гаджеты

Видеокарты GeForce GTX 1650 официально представлены

Компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650, которая является на сегодня младшей моделью на базе архитектуры Turing.
Обновлено в 02:03
Экономика

Питерская «Галерея» может уйти Сбербанку

По итогам 2017 года управляющая "Галереей" компания "Бриз" отчиталась о выручке 6,4 млрд руб. и чистой прибыли 3,5 млрд руб. По мнению экспертов, инвестиция в "Галерею" является "очень удачной", но срок окупаемости может составить до десяти лет.
Обновлено в 02:03
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Со свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин прошло всего полтора месяца, а супруга российского продюсера уже стала настоящей звездой.
Обновлено в 02:35
Общество

В среду москвичей ждет солнечная погода без осадков

В среду на территории московского региона ожидается солнечная погода, температура воздуха прогреется до 22 градусов.
Обновлено в 02:51
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