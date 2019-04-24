Экономика

ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в РоссииLenta.ru 02:08

Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
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ЦБ: большинство финансовых пирамид обкатывают на Урале

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ЦФО стал лидером по числу финансовых пирамид

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ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

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Финансовые пирамиды в 2019 году: данные Центробанка

Вести.Ruвчера в 21:25
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Зеленский последний раз пошутит и переселится в «открытый космос»

Ранее Зеленский анонсировал громкие отставки и новые законы, теперь стало известно о его планах переезда из здания на Банковой, 11 в Киеве, где еще с советских времен работали все руководители Украины.
Обновлено в 05:50
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Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо

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Обновлено в 05:23
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Культура

Ушел из жизни певец и актер Дик Риверз

Актер и певец Дик Риверз умер во Франции. 74-летний артист умер от онкологического заболевания.
Обновлено в 06:22
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна

Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Общество

Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в Петербурге

Путин весь день 23 апреля посвятил Санкт-Петербургу. Президент посетил суворовское училище и завод «Северная верфь».
Обновлено вчера в 12:29
Спорт

Олимпийская чемпионка Алена Савченко ждет ребенка

Обновлено в 03:23
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В США танк Т-14 «Армата» признали лучшим в мире

Американское издание The National Interest назвало российский танк Т-14 «Армата» лучшим в мире.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 числа.
Обновлено вчера в 06:22
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие

На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»

23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона

Возгорание потушили огнетушителем, пострадавших нет.
Обновлено в 05:11
Футбол

Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Авто

Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300

В японских СМИ появилась информация о новой генерации внедорожника Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:10
Автоспорт

Квят получит новый двигатель на этапе «Формулы-1» в Баку

Четвёртый этап «Формулы-1» пройдёт на трассе в Баку с 26 по 28 апреля.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Ксения Бородина довела до слез бросившего своего ребенка Илью Яббарова

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Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»

Вратарь московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в музыкальном видео группы «Руки Вверх!».
Обновлено в 06:13
Политика

Генпрокурор Украины пообещал Януковичу конвой и наручники

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал намерение экс-президента страны Виктора Януковича вернуться на Украину.
Обновлено в 06:21
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру

По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, "Нафтогазу" стоит искать дешевый газ по всему миру, чтобы добиться снижения финансовой нагрузки на население, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Espreso.
Обновлено в 03:05
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Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

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Политика

Трамп встретился с главой Twitter Джеком Дорси

Трамп написал на своей странице в «Твиттере», что в Белом доме прошла «замечательная встреча» с Джеком Дорси из Twitter.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
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