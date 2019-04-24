Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в РоссииLenta.ru 02:08
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Подарок для фанатов Marvel: Первые рецензии на «Мстители: Финал»
Обновлено в 04:10
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Наука
Искусственный интеллект научили определять признаки болезни по голосу
Американскими инженерами, работающими в сфере искусственного интеллекта разработана специальная программа, которая может по голосу и с точностью до 89-ти процентов определять у человека посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Nissan отзывает в России почти 800 кроссоверов Terrano
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Авто
Mercedes-AMG вывела седан с короткой базой на тесты
Автомобиль не получил защитного камуфляжа и поэтому можно сказать, что перед нами Mercedes-Benz E-Class.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Кино
Названа дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.
Обновлено в 03:42
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Глава КНДР Ким Чен Ын приехал во Владивосток, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:37
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Космос
На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС
Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей
В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей.
Обновлено в 03:35
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В Роскачестве рассказали, как испечь хороший кулич
Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича.
Обновлено в 01:00
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Экономика
Повышенные пенсии жители республики получат в мае
Доплата сверх прожиточного минимума коснется 21 тысячи получателей страховых пенсий и 11 тысяч человек, получающих социальные пенсии С 1 апреля в России вступил в силу закон о новом порядке индексации пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 02:54
Армия и оружие
Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРО
США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.
Обновлено в 03:32
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Россияне устроили флешмоб в поддержку новгородца, оштрафованного за неуважение к власти
Российские интернет-пользователи устроили флешмоб в поддержку Юрия Картыжева из Новгородской области, который стал первым оштрафованным по новому закону о неуважении к власти.
Обновлено в 04:37
Баскетбол
Лиллард поставил рекорд НБА в победном матче плей-офф
Обновлено в 02:17