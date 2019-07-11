Финансы

ЦБ назвал размер внешнего долга РоссииРоссийская газета 10:05

Российский внешний долг вырос с начала года более чем на 6 процентов, следует из сообщения Банка России. По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов. С начала года показатель вырос на 27,7 миллиарда долларов (или на 6,1 процента), указал Банк России.
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Названа сумма внешнего долга России

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В ЦБ назвали размер внешнего долга России

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