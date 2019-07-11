Финансы
ЦБ назвал размер внешнего долга РоссииРоссийская газета 10:05
Российский внешний долг вырос с начала года более чем на 6 процентов, следует из сообщения Банка России. По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов. С начала года показатель вырос на 27,7 миллиарда долларов (или на 6,1 процента), указал Банк России.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.RT на русском09:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»
В команде с Анной Седоковой оказались Виктория Боня, Анна Хилькевич, Мария Ивакова и Айза Анохина.
Обновлено в 12:49
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма
На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Стало известно, что Меркель шептала во время приступа дрожи
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Авто
Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT
Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Спорт
Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиады
Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал пожизненное отстранение вице-премьера России Виталия Мутко от Олимпийских Игр.
Обновлено в 07:28
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Авто
SAIC начал выпуск седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5
Новыми моделями стали седан Baojun RC-6 и кроссовер Baojun RM-5, которые созданы на одной платформе с названием «R». Обе новинки будут предлагаться с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра.
Обновлено в 14:12
Наука
В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов
Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
Общество
«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Политика
На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Волгограде нашли мертвой судью
Обновлено в 10:52
Кино
Софи Лорен впервые за 10 лет снимется в кино
Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен впервые за много лет снимется в кино. Она сыграет одну из ролей в фильме «Вся жизнь впереди».
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
Обновлено в 07:15
Общество
Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион
Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп
Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение Барборе Стрыцовой (Чехия) в полуфинале Уимблдона.
Обновлено в 11:12
Политика
Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах в 2020 году, он намерен продлить российско-американский договор СНВ-3.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей мира
29-летняя поп-певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг Forbes, в котором были названы самые высокооплачиваемые знаменитости планеты.
Обновлено в 00:46