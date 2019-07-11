с чего всё началось

Российский внешний долг вырос с начала года более чем на 6 процентов, следует из сообщения Банка России. По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов. С начала года показатель вырос на 27,7 миллиарда долларов (или на 6,1 процента), указал Банк России.

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Здоровье Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.

Экономика Минтруд предложил новый прожиточный минимум Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Происшествия В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.

Происшествия Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Стало известно, что Меркель шептала во время приступа дрожи Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Авто Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.

Спорт Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиады Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал пожизненное отстранение вице-премьера России Виталия Мутко от Олимпийских Игр.

Энергетика Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Происшествия Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.

Политика Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев» Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Авто SAIC начал выпуск седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5 Новыми моделями стали седан Baojun RC-6 и кроссовер Baojun RM-5, которые созданы на одной платформе с названием «R». Обе новинки будут предлагаться с турбированным двигателем объёмом 1,5 литра.

Наука В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.

Общество «Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Политика На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.

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Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Общество Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.

Политика Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах в 2020 году, он намерен продлить российско-американский договор СНВ-3.