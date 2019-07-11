Экономика
ЦБ назвал размер тарифа за платеж по QR-коду в СБППлас 03:08
Своей целью регулятор видит установление тарифа, который будет комфортен всем участникам – банкам, бизнесу и гражданам. По словам О. Скоробогатовой, платежи по QR-коду не станут угрозой для эквайринга.
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В ЦБ рассказали о комиссии за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей
Rambler News Serviceвчера в 15:29
Центробанк назвал пределы тарифа за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей
Говорит Москвавчера в 14:40
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Авто
Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге
Обновлено в 03:15
Политика
Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии
Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Авто
Volkswagen вложит 2,6 млрд долларов в беспилотные авто
Обновлено в 08:05
Общество
Медведев осмотрел объекты строящегося ЖК «Российский» в Ставрополе
Премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал строительство жилого комплекса "Российский" в Ставрополе.
Обновлено в 08:17
Авто
Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Медведев одобрил снижение НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал решение снизить НДС с 20% до 10% на ягоды, фрукты и орехи.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Индия начала разработку беспилотников, способных воевать в составе организованной группы
Исследовательская команда авиационных инженеров из государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Ltd и специалистов из базирующейся в Бангалоре компании NewSpace Research and Technologies приступили к разработке первого индийского БПЛА, способного действовать в составе "роя" или "стаи".
Обновлено в 06:53
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин принял отставку губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Наука
Арабские учёные разработали инновационную опреснительную установку
Учёные из Саудовской Аравии создали инновационное устройство, которое опресняет воду с помощью солнечных панелей.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна
Обновлено в 09:20
Происшествия
Самолет ВВС США экстренно сел в Небраске из-за возгорания двигателя
Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry совершил экстренную посадку в аэропорту штата Небраска из-за возгорания двигателя.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Украинского бойца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортера из Италии
Бойца украинского добровольнического батальона Виталия Маркива признали виновным в смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе и приговорили к 24 годам тюрьмы.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Происшествия
Под Челябинском женщина погибла от удара молнии
В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что молния убила жительницу Екатеринбурга, которая решила отдохнуть на озере под Челябинском.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика
Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций, прокомментировали в МИД РФ новые антироссийские санкционные инициативы США.
Обновлено в 08:38
Происшествия
ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Политика
Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину
Украинский телеведущий «24 канала» Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.
Обновлено в 09:32
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»
Обновлено в 07:33