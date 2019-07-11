Своей целью регулятор видит установление тарифа, который будет комфортен всем участникам – банкам, бизнесу и гражданам. По словам О. Скоробогатовой, платежи по QR-коду не станут угрозой для эквайринга.

ЦБ назвал размер тарифа за платеж по QR-коду в СБП

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