Экономика

ЦБ назвал размер тарифа за платеж по QR-коду в СБППлас 03:08

Своей целью регулятор видит установление тарифа, который будет комфортен всем участникам – банкам, бизнесу и гражданам. По словам О. Скоробогатовой, платежи по QR-коду не станут угрозой для эквайринга.
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ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

РБКвчера в 17:17

В ЦБ рассказали о комиссии за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 15:29

ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей

Ведомостивчера в 15:06

ЦБ расширяет комиссию

Коммерсантъвчера в 16:14

Центробанк назвал пределы тарифа за перевод по QR-коду в Системе быстрых платежей

Говорит Москвавчера в 14:40

Тариф за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей составит от 0,2% до 0,7%

ТАССвчера в 14:12

Россияне перевели в СБП более 10 млрд руб по номеру телефона - ЦБ

ПРАЙМвчера в 14:53
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Авто

Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге

Обновлено в 03:15
Политика

Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Авто

Volkswagen вложит 2,6 млрд долларов в беспилотные авто

Обновлено в 08:05
Общество

Медведев осмотрел объекты строящегося ЖК «Российский» в Ставрополе

Премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал строительство жилого комплекса "Российский" в Ставрополе.
Обновлено в 08:17
Авто

Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Медведев одобрил снижение НДС на ягоды до 10%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал решение снизить НДС с 20% до 10% на ягоды, фрукты и орехи.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Индия начала разработку беспилотников, способных воевать в составе организованной группы

Исследовательская команда авиационных инженеров из государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Ltd и специалистов из базирующейся в Бангалоре компании NewSpace Research and Technologies приступили к разработке первого индийского БПЛА, способного действовать в составе "роя" или "стаи".
Обновлено в 06:53
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

Обновлено в 08:39
Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин принял отставку губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Наука

Арабские учёные разработали инновационную опреснительную установку

Учёные из Саудовской Аравии создали инновационное устройство, которое опресняет воду с помощью солнечных панелей.
Обновлено в 08:33
Футбол

«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна

Обновлено в 09:20
Происшествия

Самолет ВВС США экстренно сел в Небраске из-за возгорания двигателя

Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry совершил экстренную посадку в аэропорту штата Небраска из-за возгорания двигателя.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Украинского бойца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортера из Италии

Бойца украинского добровольнического батальона Виталия Маркива признали виновным в смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе и приговорили к 24 годам тюрьмы.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Москве вынесли приговор по делу о подготовке теракта в «Сапсане»

Обновлено в 05:09
Происшествия

Под Челябинском женщина погибла от удара молнии

В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что молния убила жительницу Екатеринбурга, которая решила отдохнуть на озере под Челябинском.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций, прокомментировали в МИД РФ новые антироссийские санкционные инициативы США.
Обновлено в 08:38
Происшествия

ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс

Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Политика

Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину

Украинский телеведущий «24 канала» Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.
Обновлено в 09:32
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Общество

Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»

Обновлено в 07:33
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