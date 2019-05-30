Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК 11:00
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Футбол
Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Обновлено в 11:41
Происшествия
Судно с туристами затонуло в Будапеште
На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Общество
В Подмосковье рассказали о модернизации детских площадок
Обновлено в 14:36
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
Обновлено в 11:36
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ
Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.
Обновлено в 14:45
Общество
Три дня объявлены выходными в Дагестане в честь праздника Ураза-байрам
Нерабочими днями в Дагестане в связи с празднованием Ураза-байрам объявлены 5, 6 и 7 июня, сообщила в четверг пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Обновлено в 11:18
Общество
Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров»
Как сообщает РБК, новая железная дорога должна стать одним из Московских центральных диаметров, который соединит Пушкино с Домодедовом.
Обновлено в 06:05
Кино
В Норвегии начались съемки фильма «Черная вдова»
Обновлено в 09:24
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено в 12:08
Общество
Губернатор поискал источник неприятного запаха в Воронеже
Губернатор Александр Гусев провел выездное совещание по поводу неприятного запаха в Воронеже на ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС), сообщила пресс-служба облправительства.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Экономика
Владимир Литвиненко увеличил долю в «ФосАгро» до 20,98%
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко увеличил долю в "ФосАгро" до 20,98%, купив 27 174 815 голосующих акций у Игоря Антошина, сообщается в материалах компании.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Культура
Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
Обновлено в 08:36
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54