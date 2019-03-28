Финансы
ЦБ назвал официальный курс валют на 28 мартаТелеканал 360° вчера в 08:33
Центральный банк России установил официальный курс валюты на четверг, 28 марта. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные регулятора. В четверг курс доллара вырастет на 42 копейки и составит 64,5925 рубля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Футбол
Неймар: «Мбаппе станет одним из величайших игроков в истории футбола»
Уверен, он может провести великолепную карьеру и выйти на новый уровень. Думаю, он станет одним из величайших игроков в истории футбола.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации
Обновлено в 04:37
Происшествия
Михаил Абызов: Бегаю, плаваю и прыгаю, регулярно занимаюсь спортом
Обновлено вчера в 06:06
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Политика
Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.
Обновлено в 10:33
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений
В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:26
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Авто
Маркой Smart теперь займется китайский автогигант Geely
Интерес к бренду проявил китайский концерн Geely, который, по слухам, был готов выкупить у Daimler половину акций компании Smart.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Избитая сыном Вадима Андреева Анастасия Нефедова пришла на «Пусть говорят»
Обновлено в 11:41
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55