ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00

с чего всё началось

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.

Политика Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Футбол Сборная России тренируется в Новогорске без Комличенко Сборная России начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня) на базе в Новогорске.

Армия и оружие Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Общество Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко» В результате проведенного исследования, в Черный список "Росконтроля" попали образцы: "Птичье молоко" от "Рот Фронт" и "Коммунарка".

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Политика Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.

Политика Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая Бердымухамедов подарил председателю правительства России пятнистого алабая. Щенок сразу подошел к новому хозяину и улегся у него в ногах.

Авто Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Транспорт Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро Лапытов сообщил, что на Некрасовской линии будут курсировать новое поколение поезда "Москва".

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Политика Песков назвал оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане Песков назвал баннер оскорбительным. Житель Татарстана вывесил баннер про Путина на мосту в декабре 2018 года.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.

Политика Рогозин оценил запрет США пользоваться «космическими услугами» России Накануне Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.

Финансы Рубль в начале торгов проиграл и доллару, и евро Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеряла позиции к доллару США и евро.

Армия и оружие Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава» Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.

Космос Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов Роскосмос объявил о новом наборе в российский отряд космонавтов, сообщил в пятницу журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

Армия и оружие Интерьер «самолета Судного дня» показали в США Воздушное судно E-4B было разработано на базе Boeing 747. На данный момент в американском парке ВВС насчитывается четыре таких самолета.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Политика В Кремле объяснили, как формируется рейтинг Путина Рейтинг президента РФ Владимира Путина формируется, исходя из оценки россиянами его работы на этом посту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.