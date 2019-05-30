Финансы

ЦБ назвал ключевые риски для российской экономикиOAnews вчера в 04:00

ЦБ назвал основные риски для российской экономики. Речь идет о валютизации банковского сегмента, увеличении розничных кредитов, а также снижении доходности населения.
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Варианты защиты финансовой системы России от уязвимостей назвал эксперт

Экономика сегоднявчера в 04:31

Центробанк считает падение доходов граждан одним из главных рисков для российской экономики

Эхо Москвы30 мая в 11:31

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАСС30 мая в 12:38

ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России

Коммерсантъ30 мая в 12:25

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

Rambler News Service30 мая в 11:32

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ru30 мая в 14:08

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБК30 мая в 11:00
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Обновлено вчера в 22:06
Общество

В Приамурье вскоре начинается возведение уникальной канатной дороги между Китаем и Россией

В ближайшее время в Приамурье начнется строительство единственной в мире трансграничной канатной дороги (Благовещенск - Хэйхэ), которая будет соединять Россию и Китай.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 13:58
Футбол

Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом Сноу

Обновлено вчера в 17:02
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Обновлено вчера в 10:29
Политика

Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома

Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено 30 мая в 21:58
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено вчера в 05:11
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Хоккей

Тарасенко сможет сыграть в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Обновлено в 00:05
Происшествия

Рейс из Лондона в Петербург задержали на сутки

Обновлено в 00:43
Общество

Определены самые выгодные для проживания города России

В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Обновлено в 00:54
Общество

Нового главу Тобольска не узнали в кафе и отказались кормить

Обновлено вчера в 08:59
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика

Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.
Обновлено в 00:44
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области

На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Политика

Против Порошенко завели дело о захвате власти

Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Здоровье

Назван способ худеть без чувства голода

Ученые из Кембриджского университета отметили, что избавиться от лишнего веса довольно трудно, так как это идет вразрез с эволюцией и «программой организма на сохранение массы для выживания».
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 08:56
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17

Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Космос

Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»

Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25
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