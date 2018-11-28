Что касается отложенных покупок, то мы решение о них будем принимать в любом случае после возобновления регулярных покупок. Хотела бы подчеркнуть: если решение по отложенным покупкам будет принято, то мы будем их осуществлять очень плавно как минимум до 2021 года.

Центробанк может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января 2019 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам. По ее словам, регулятор считает возможным возобновление покупок при сохранении текущей ситуации на финансовых рынках.

Центробанк может возобновить покупки валюты для Минфина с 15 января

Финансы Финансы Минфин: иностранцы интересуются российскими евробондами Заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что иностранцы активно проявляют интерес к покупке российских евробондов.

Финансы Финансы Силуанов заявил, что курс рубля почти не зависит от цен на нефть Курс рубля практически не зависит от динамики цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Финансы Финансы Российский рынок начнет день ростом. В авангарде — нефтяной сектор Рынки США накануне торговались в плюсе, азиатские индексы начали сегодняшний день разнонаправленно, а фьючерсы на нефть Brent прибавляют в пределах 1%. Однако несколько портят картину сообщения из Вашингтона, считают аналитики.

Финансы Финансы Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.

Финансы Финансы Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.

Финансы Финансы Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась до 25% По состоянию на 1 октября показатель составлял 25,8%, по состоянию на 1 сентября — 26,6%. Как отмечает ТАСС, доля нерезидентов в российских ОФЗ начала снижаться после введения Соединенными Штатами новых санкций против России.

Финансы Финансы Акции «Норникеля» превысили исторический максимум Сегодня в ходе торгов на Московской бирже котировки акций крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, компании «Норильский никель», обновили свои исторические максимумы.

Финансы Финансы Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.

Финансы Финансы Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона» Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона». Об этом кредитная организация сообщила в среду.

Финансы Финансы Керченская история еще получит свое продолжение Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.

Финансы Финансы Курсу доллара предрекли годы падения Курс доллара перейдет к снижению к концу следующего года и это падение может длиться годами.

Финансы Финансы Всемирный банк рассмотрит финансовые гарантии для Украины на $750 млн Министерство финансов Украины сообщило, что Всемирный банк рассмотрит возможность предоставления Киеву финансовой гарантии на 750 млн долларов, соответствующий вопрос стоит на повестке ближайшего заседании совета директоров ВБ, которое пройдет 18 декабря.

Финансы Финансы Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.

Финансы Финансы Жители Воронежской области заняли в банках 108,5 млрд рублей За девять месяцев 2018 года жители Воронежской области получили 108,5 млрд рублей кредитов, что в 1,5 раза превышает объем кредитования за аналогичный период прошлого года.