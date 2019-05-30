Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал очередной «Обзор финансовых рисков
» — систематизированное описание изменения рисков банковского и небанковского сегмента финсистемы на первый квартал 2019 года.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

Банк России беспокоит прирост кредита в нескольких десятках крупных компаний

Коммерсантъвчера в 18:17

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ruвчера в 14:08

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБКвчера в 11:00

ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России

Ведомостивчера в 11:53

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

Rambler News Serviceвчера в 11:32

Центробанк считает падение доходов граждан одним из главных рисков для российской экономики

Эхо Москвывчера в 11:31

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАССвчера в 12:38
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Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Американский военный корабль вошел в Балтийское море

Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»

Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии

Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол

«Динамо» интересуется нападающим лиссабонского «Спортинга» Перейрой

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга» Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в «Нюрнберге».
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье

Инструкция E1.RU: когда нужно кастрировать домашних животных и зачем вообще это делать

Некоторые хозяева кастрируют и стерилизуют животных, другие считают, что это лишнее.
Обновлено в 01:30
Экономика

В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Обновлено вчера в 21:35
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Пенсионерка в Москве сбросила с балкона лжесотрудницам ПФР более 200 тысяч рублей

Пенсионерка упаковала 204 тысячи рублей и скинула их девушкам с балкона.
Обновлено в 01:57
Политика

США назвали американский СПГ «газом свободы»

В Вашингтоне сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».
Обновлено вчера в 01:33
Спорт

Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия

В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке

"Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде

Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Общество

Жители уральского города нашли компромисс по храму для Екатеринбурга

Обновлено вчера в 01:56
Общество

В Кадастровой палате подвели итоги дачной горячей линии

Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых дверей во всех региональных филиалах.
Обновлено в 01:38
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Происшествия

Врачи прооперировали одного из пострадавших на батуте в Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека

Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Наука

Определены прародители человеческой цивилизации

Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.
Обновлено в 01:59
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