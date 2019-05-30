Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК 11:00

Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ru14:08

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАСС12:38

Центробанк считает падение доходов граждан одним из главных рисков для российской экономики

Эхо Москвы11:31

ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России

Ведомости11:53

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

Rambler News Service11:32

ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России

Коммерсантъ12:25

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБК11:00
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка

Обновлено в 08:26
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Политика

Лондон позволил увеличить количество российских дипломатов

"Британия позволила увеличить численность дипсостава РФ в Лондоне впервые с момента высылки сотрудников российского посольства, состоявшейся после отравления Сергея Скрипаля", - говорится в статье.
Обновлено в 07:16
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Наука

На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века

Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Задержан капитан судна, с которым столкнулся катер на Дунае

Обновлено в 16:43
Политика

Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.
Обновлено в 12:48
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Футбол

«Олимпия» выиграла Кубок Словении второй год подряд

Дублем отметился австрийский полузащитник Стефан Савич. «Олимпия» выиграла Кубок Словении во второй раз в своей истории и второй год кряду.
Обновлено в 16:11
Общество

Ливень с грозой и градом обрушился на Москву

Ранее в МЧС сообщили, что предупреждение о ливне и граде будет действовать сегодня до позднего вечера.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон»

Ещё через четыре минуты форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил ответный гол.
Обновлено в 01:14
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Футбол

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона".
Обновлено в 08:29
Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США

Обновлено в 12:18
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Хоккей

НХЛ. «Торонто» может обменять Зайцева

В прошлом сезоне Зайцев набрал 14 (3+11) очков при полезности «+2» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Футбол

Украина сыграла вничью с Нигерией, сборная США одолела Катар

В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.
Обновлено в 16:24
Финансы

СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины

Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3. О этом сообщает издание UBR.ua со ссылкой на главу Нацбанка страны Якова Смолия.
Обновлено в 16:40
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

В Книгу рекордов России занесли шпагат Волочковой

Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России. Растяжка балерины составляет 2 метра и 25 сантиметров.
Обновлено в 03:24
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
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