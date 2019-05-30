Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК 11:00
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка
Обновлено в 08:26
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Политика
Лондон позволил увеличить количество российских дипломатов
"Британия позволила увеличить численность дипсостава РФ в Лондоне впервые с момента высылки сотрудников российского посольства, состоявшейся после отравления Сергея Скрипаля", - говорится в статье.
Обновлено в 07:16
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено в 15:03
Политика
Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.
Обновлено в 12:48
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Олимпия» выиграла Кубок Словении второй год подряд
Дублем отметился австрийский полузащитник Стефан Савич. «Олимпия» выиграла Кубок Словении во второй раз в своей истории и второй год кряду.
Обновлено в 16:11
Общество
Ливень с грозой и градом обрушился на Москву
Ранее в МЧС сообщили, что предупреждение о ливне и граде будет действовать сегодня до позднего вечера.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон»
Ещё через четыре минуты форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил ответный гол.
Обновлено в 01:14
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Футбол
Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»
По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона".
Обновлено в 08:29
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Хоккей
НХЛ. «Торонто» может обменять Зайцева
В прошлом сезоне Зайцев набрал 14 (3+11) очков при полезности «+2» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Футбол
Украина сыграла вничью с Нигерией, сборная США одолела Катар
В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.
Обновлено в 16:24
Финансы
СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины
Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3. О этом сообщает издание UBR.ua со ссылкой на главу Нацбанка страны Якова Смолия.
Обновлено в 16:40
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
В Книгу рекордов России занесли шпагат Волочковой
Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России. Растяжка балерины составляет 2 метра и 25 сантиметров.
Обновлено в 03:24
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42