Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК 11:00
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Политика
Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Sony Xperia 1
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Политика
Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»
Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Авто
Jaguar рассказал о новом Land Rover Defender
Уже в течение нескольких месяце состоится официальный дебют новинки внедорожника, однако поклонники бренда уже ознакомились с улучшениями, связанными с производительностью и повышенной комфортностью автомобиля.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Экономика
Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей
Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами.
Обновлено в 08:44
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Здоровье
Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области
Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено в 09:19
Общество
Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня
Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Общество
Путин наградил многодетные семьи
Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям.
Обновлено в 13:19
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Здоровье
Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве
Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Футбол
Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»
Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54