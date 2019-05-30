Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК 11:00

Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

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ЦБ увидел риски ужесточения санкций против России

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ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

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ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБК11:00
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Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей

Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
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Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

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В российских диссертациях нашли три четверти плагиата

Работа ученых основывалась на разоблачениях научной группы «Диссернет».
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МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в четверг достигла девяти баллов из 10 возможных.
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343 Industries показала почти час геймплея Halo: Reach на ПК

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«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
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В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

В качестве примеров в релизе приводятся такие слова, как «поэтка», «членкиня» и «критикесса».
Обновлено в 13:09
Наука

Раскрыта природа шаровой молнии

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Технологии

Американцы представили водородное аэротакси

Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
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Общество

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Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
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Попытки восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р» не увенчались успехом, его миссия официально завершена.
Обновлено в 13:09
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
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Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии

Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
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Финансы

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией.
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«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
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