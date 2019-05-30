Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК 11:00
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Технологии
«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей
Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Спорт
«Если не принимать, я умру»: фигуристка Слуцкая рассказала о борьбе с серьезной болезнью
Обновлено в 12:25
Политика
Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках
Обновлено в 09:53
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Культура
Джоан Роулинг написала новые рассказы о Гарри Поттере
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Обновлено в 11:33
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе
Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Финансы
Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей
Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:17
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 11:00
Наука
В российских диссертациях нашли три четверти плагиата
Работа ученых основывалась на разоблачениях научной группы «Диссернет».
Обновлено в 03:28
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в четверг достигла девяти баллов из 10 возможных.
Обновлено в 11:57
Игры
343 Industries показала почти час геймплея Halo: Reach на ПК
Обновлено в 08:59
Футбол
«Интер» объявил об уходе Спаллетти
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня
В качестве примеров в релизе приводятся такие слова, как «поэтка», «членкиня» и «критикесса».
Обновлено в 13:09
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный
Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Технологии
Американцы представили водородное аэротакси
Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
Обновлено в 02:59
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Космос
«Роскосмос»: попытки связаться с радиотелескопом «Спектр-Р» прекращены
Попытки восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р» не увенчались успехом, его миссия официально завершена.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии
Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Финансы
«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций
Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией.
Обновлено в 11:23
Кино
Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»
«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35