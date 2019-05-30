Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК 11:00

Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ru14:08

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАСС12:38

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБК11:00

ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России

Ведомости11:53

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

Rambler News Service11:32

Центробанк считает падение доходов граждан одним из главных рисков для российской экономики

Эхо Москвы11:31

ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России

Коммерсантъ12:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика

Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Обновлено в 14:23
Футбол

Василий Баскаков: «Руководство не ставило задачи на переходные матчи»

Главный тренер футбольного клуба «Томь» Василий Баскаков прокомментировал поражение от «Уфы» со счетом 0:2 в первом стыковом матче.
Обновлено в 13:42
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Общество

Знаменитый космонавт Алексей Леонов празднует юбилей

Легендарный космонавт Алексей Леонов сегодня, 30 мая, празднует свое 85-летие.
Обновлено в 07:10
Культура

Собчак потеснит Урганта на Первом канале

Обновлено в 08:59
Армия и оружие

США сильно обеспокоились сделкой России и Турции по С-400

Исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 приведет к катастрофическим последствиям.
Обновлено в 15:26
Космос

Илон Маск рассказал о пассажирских суборбитальных перелетах на одноступенчатой ракете

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал об обновлении проекта пассажирских перелетов между городами на разрабатываемой сверхтяжелой ракете Starship and Super Heavy.
Обновлено в 10:24
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях

Большинство опрошенных (42%) предпочитают хранить свои накопления в банках России, а 37% россиян копят наличные.
Обновлено в 01:05
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Космос

«Роскосмос» завершил миссию «Спектр-Р»

Обновлено в 13:18
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Авто

Кроссовер Buick Encore GX придет в Америку из Китая

Обновлено в 13:49
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата

Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Здоровье

Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве

Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Общество

Собянин рассказал о создании в Москве системы распознавания лиц

В скором времени Москва объявит конкурс на создание разветвленной системы видеокамер, способных распознавать лица.
Обновлено в 09:06
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Вызывающий наряд Успенской возмутил поклонников

Концертный наряд Успенской вызвал неодобрительную реакцию поклонников.
Обновлено в 14:50
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Авто

Российские продажи Lamborghini выросли в три раза

Как сообщает «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 20 автомобилей марки Lamborghini.
Обновлено в 09:36
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Экономика

Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»

«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за стендов о катастрофе в Смоленске

Обновлено в 13:22
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное