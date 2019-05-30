ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00

с чего всё началось

Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.

Культура Роулинг пишет новые книги о вселенной Гарри Поттера Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала выход новых книг о вселенной Гарри Поттера.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Политика Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17 Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Экономика Курс биткоина превысил $9 тыс. впервые с мая 2018 года Курс биткоина впервые превысил показатели мая 2018 года, поднявшись до отметки чуть выше $9 тыс. в ходе торгов в четверг, 30 мая.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Общество Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы» По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

Авто Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ В свою очередь, разработчики пока не намерены полностью закрывать проект седана, тогда как к следующему году уже может быть выпущена усовершенствованная модификация Jaguar Jaguar XJ.

Экономика Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Футбол Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Транспорт Водителей предупредили о грозе и сильном ветре утром в Москве На официальной странице в Twitter Центр организации дорожного движения призвал водителей утром не парковаться рядом с деревьями и под рекламными щитами из-за грозы, а также напомнил о дачных пробках после обеда.

Экономика Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.

Политика Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Политика Совфед: сообщения об отказе России продавать С-400 Ирану – вброс Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сообщалось, что российские власти якобы отклонили запрос Ирана о поставках ЗРК С-400, чтобы избежать эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Политика Президент Туркмении подарил Медведеву алабая Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.