Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00

Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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Банк России опубликовал очередной «Обзор финансовых рисков
» — систематизированное описание изменения рисков банковского и небанковского сегмента финсистемы на первый квартал 2019 года.
Коммерсантъвчера в 18:17

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Банк России беспокоит прирост кредита в нескольких десятках крупных компаний

Коммерсантъвчера в 18:17

Названы слабые места финансовой системы России

Lenta.ruвчера в 13:12

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБКвчера в 11:00

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАССвчера в 12:38

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

Rambler News Serviceвчера в 11:32

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ruвчера в 14:08

Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ

Народные новостивчера в 05:28
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Авто

Появились фотографии нового кроссовера Kia для России

Обновлено вчера в 07:56
Культура

Роулинг пишет новые книги о вселенной Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала выход новых книг о вселенной Гарри Поттера.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал сообщения о «тайной дочери» Сергея Лазарева

Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз.
Обновлено в 03:42
Экономика

Курс биткоина превысил $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Курс биткоина впервые превысил показатели мая 2018 года, поднявшись до отметки чуть выше $9 тыс. в ходе торгов в четверг, 30 мая.
Обновлено вчера в 12:55
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»

По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести

Обновлено в 02:34
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Авто

Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ

В свою очередь, разработчики пока не намерены полностью закрывать проект седана, тогда как к следующему году уже может быть выпущена усовершенствованная модификация Jaguar Jaguar XJ.
Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Обновлено в 03:06
Экономика

Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства

Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению.
Обновлено в 03:02
Музыка

Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа

Обновлено в 04:04
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика

Путин и Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Обновлено в 01:16
Футбол

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Обновлено вчера в 20:41
Транспорт

Водителей предупредили о грозе и сильном ветре утром в Москве

На официальной странице в Twitter Центр организации дорожного движения призвал водителей утром не парковаться рядом с деревьями и под рекламными щитами из-за грозы, а также напомнил о дачных пробках после обеда.
Обновлено в 02:33
Экономика

Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Политика

Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Россия ответила на обвинения США о незаконных ядерных испытаниях

Обновлено 29 мая в 14:39
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Политика

Совфед: сообщения об отказе России продавать С-400 Ирану – вброс

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сообщалось, что российские власти якобы отклонили запрос Ирана о поставках ЗРК С-400, чтобы избежать эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву алабая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Здоровье

Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области

Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено вчера в 09:19
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