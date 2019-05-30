Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
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с чего всё началось
Банк России опубликовал очередной «Обзор финансовых рисков» — систематизированное описание изменения рисков банковского и небанковского сегмента финсистемы на первый квартал 2019 года.Коммерсантъвчера в 18:17
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Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
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По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
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Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
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В свою очередь, разработчики пока не намерены полностью закрывать проект седана, тогда как к следующему году уже может быть выпущена усовершенствованная модификация Jaguar Jaguar XJ.
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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
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Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
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Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области
Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
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