ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.

Политика Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Футбол Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов победил в голосовании за звание лучшего футболиста Российской премьер-лиги сезона-2018/19.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

Хоккей Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.

Транспорт Билеты на плацкарт в России подорожали вдвое После жалоб россиян эксперты организации, проанализировав цены на билеты на июнь-июль по 12 направлениям, выяснили, что поездки из Москвы в Калининград обойдутся вдвое дороже (в 4021 рубль).

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Футбол Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.

Здоровье Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг Департамент здравоохранения американского штата Гавайи выпустил предупреждение для туристов после того, как у нескольких человек был обнаружен паразитический червь, проникающий в мозг, передает телеканал Sky News.

Общество Законы июня освободят россиян от роуминга Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».

Общество Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 44 аэропорта России, участвовавшие в конкурсе, получили имена выдающихся деятелей.

Футбол «Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" огласил список из 23 футболистов, которые полетят на финал Лиги чемпионов в Мадрид.

Шоу-бизнес Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.

Политика В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.

Транспорт Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.

Общество Депутаты Петербурга запретили продавать энергетики несовершеннолетним Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС.

Музыка Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне» Представитель пресс-службы мероприятия сообщил, что Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом в финале «Детской новой волны».

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Политика Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Происшествия В Астрахани должника по алиментам достали из могилы В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.

Авто Новый кроссовер Kia назовут Seltos Кроссоверу Kia Seltos прочат статус глобальной модели. Нынешним летом он выйдет на корейский рынок. Затем начнутся продажи в Индии и США.

Происшествия В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.