Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы РоссииРБК вчера в 11:00

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
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Названы слабые места финансовой системы России

Lenta.ruвчера в 13:12

Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ

Народные новостивчера в 05:28

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАССвчера в 12:38

ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России

Коммерсантъвчера в 12:25

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

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ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБКвчера в 11:00

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ruвчера в 14:08
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Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Футбол

Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов победил в голосовании за звание лучшего футболиста Российской премьер-лиги сезона-2018/19.
Обновлено в 05:07
Происшествия

На станции Шиес задержали четырех активистов после драки с охранниками

Обновлено в 07:38
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем

Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Транспорт

Билеты на плацкарт в России подорожали вдвое

После жалоб россиян эксперты организации, проанализировав цены на билеты на июнь-июль по 12 направлениям, выяснили, что поездки из Москвы в Калининград обойдутся вдвое дороже (в 4021 рубль).
Обновлено вчера в 01:21
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Футбол

Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг

Департамент здравоохранения американского штата Гавайи выпустил предупреждение для туристов после того, как у нескольких человек был обнаружен паразитический червь, проникающий в мозг, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 07:58
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Общество

Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 44 аэропорта России, участвовавшие в конкурсе, получили имена выдающихся деятелей.
Обновлено в 08:03
Футбол

«Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" огласил список из 23 футболистов, которые полетят на финал Лиги чемпионов в Мадрид.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера

Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Политика

В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Транспорт

Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро

Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.
Обновлено в 04:40
Общество

Депутаты Петербурга запретили продавать энергетики несовершеннолетним

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:49
Футбол

«Динамо» собирается купить хавбека «Рубина» Коновалова

Обновлено вчера в 04:25
Музыка

Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Представитель пресс-службы мероприятия сообщил, что Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом в финале «Детской новой волны».
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Политика

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Авто

Новый кроссовер Kia назовут Seltos

Кроссоверу Kia Seltos прочат статус глобальной модели. Нынешним летом он выйдет на корейский рынок. Затем начнутся продажи в Индии и США.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Космос

Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

Обновлено в 00:47
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Экономика

ПСО «Казань» вернется к строительству космодрома Восточный

Обновлено в 05:15
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