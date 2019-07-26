Экономика

ЦБ назначил второго финансового омбудсменаРБК 08:52

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Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке.
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СМИ узнали о назначении Центробанком второго финансового омбудсмена

Банки.ру09:18

ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

РБК08:52
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