Экономика
ЦБ назначил второго финансового омбудсменаРБК 08:52
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
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