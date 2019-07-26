Экономика

ЦБ назначил второго финансового омбудсменаРБК 08:52

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Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке.
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ЦБ РФ назначил второго финансового омбудсмена. На подмогу советнику Набиуллиной призвана Светлана Никитина из департамента страхового рынка

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Помощник Председателя Счетной палаты РФ, Счётной палаты Российской Федерации, бывший аудитор Счётной палаты Российской Федерации, депутат Государственной думы второго созыва, первый заместитель Председателя Верховного Совета Российской Федерации, народный депутат РСФСР.
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