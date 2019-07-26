Экономика
ЦБ назначил второго финансового омбудсменаРБК 08:52
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
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Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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Оснастив пень датчиками, биологи выяснили, что он является ключевым звеном для распределения воды между соседними деревьями.
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Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.
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Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.
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Иранский сухогруз терпит крушение у берегов Азербайджана
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Футбол
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Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
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Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
МИД России предупредил СМИ Британии о последствиях после штрафа RT
МИД России предупредил работающие в России британские СМИ о последствиях после того, как был оштрафован канал RT британским регулятором Ofcom.
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Авто
«Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье
Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность
В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Политика
На Украине объявили окончательные результаты выборов в Раду
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G
Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
Обновлено в 09:30
Политика
В Госдуме рассказали о контактах с партией Зеленского
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассказал о контактах депутатов украинской партии "Слуга народа" с российскими парламентариями.
Обновлено в 08:32
Общество
Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.
Обновлено в 10:55
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца
Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Спорт
Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом
Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено вчера в 13:33