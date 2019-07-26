Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке.

Политика Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа на действующих условиях, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Происшествия Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Шоу-бизнес Лолита встретила свою первую любовь спустя 39 лет Певице устроили сюрприз прямо на съемках Героиней заключительного в этом сезоне выпуска Agentshow стала Лолита Милявская.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.

Здоровье Два курса химиотерапии по ошибке провели британке Жительница Великобритании Лианна Кокейн из графства Девон прошла два курса химиотерапии, не являясь онкобольной.

Политика На оскорбления Рогозина потратили два миллиона долларов Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что недоброжелатели потратили на негативные публикации о нем и космическом агентстве два миллиона долларов.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.

Спорт ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.

Экономика Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до $100 млрд в год Россия и Турция в ближайшие годы должны увеличить товарооборот между странами в четыре раза — до $100 млрд в год.

Общество Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Общество Лесные пожары в Сибири распространились на 1,5 млн га Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла на 200 тыс. гектаров и превысила 1,5 млн га, сообщает "Тайга.инфо".

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Гаджеты Новый смартфон Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру Корпорация HMD Global скоро выпустит новую модель Nokia 8.2, оснащенную выдвижной фронтальной камерой с 32-Мп.

Происшествия Польша выдала фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД Предполагаемый участник заказного убийства генерального директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» экстрадирован в Россию из Польши.

Здоровье Алкоголь повышает, а не понижает кровеносное давление – врач Существует распространённое мнение о том, что алкоголь способен разжижать кровь и понижать давление.

Экономика Рост ВВП США замедлился во II квартале до 2,1% По предварительным данным, рост ВВП США замедлился во II квартале до 2,1% в годовом выражении с 3,1% в I квартале, сообщает Минторг США.

Происшествия Иранский сухогруз затонул у берегов Азербайджана Иранский сухогруз Shabahang ("Шабахянг") потерпел крушение в Каспийском море у берегов азербайджанского порта Ленкорань.