Экономика

ЦБ назначил второго финансового омбудсменаРБК 08:52

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Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке.
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Совет директоров ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

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